Verstappen: ik denk dat ik te snel wilde gaan

Max Verstappen had na zijn crash tijdens de tweede vrije training op het circuit van Silverstone een simpele verklaring voor zijn schuiver. ,,Ik denk dat ik te snel wilde gaan op de harde band, dus ik verloor de controle over de auto. Helaas beschadigde ik de rechter achterkant van de auto door de manier waarop ik de muur raakte”, legde de Formule 1-coureur van Red Bull op Verstappen.nl uit.

Verstappen kon door zijn ongeval geen tijd neerzetten in de tweede sessie. In de eerste vrije training viel zijn bolide in de slotfase stil vanwege problemen met zijn versnellingsbak. Hij reed in die sessie nog wel de zesde tijd.

,,Uiteindelijk is het niet ideaal om de tweede vrije training te verliezen, maar het gevoel dat ik hiervoor had was eigenlijk best goed. Qua balans zitten we er niet ver van af. We verliezen alleen veel tijd op de rechte stukken”, oordeelde Verstappen.

De twintigjarige Nederlander, in 2016 al eens tweede op Silverstone, gaat niettemin het weekeinde optimistisch in. ,,Ik voel mij altijd goed op deze baan. Natuurlijk is het beter om veel te rijden, maar ik heb in de eerste vrije training al veel vertrouwen opgedaan met de harde band en de snelheid was goed. Het lijkt erop dat we niet voor polepositie kunnen vechten, al zullen we natuurlijk zaterdag gewoon ons best doen. Ik heb tenminste nog twee sets softs over, dus dat is positief.”