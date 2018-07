Cecchinato behaalt in Umag tweede toernooizege

Marco Cecchinato heeft voor de tweede maal in zijn tennisloopbaan een toernooi uit de ATP Tour gewonnen. De 25-jarige Italiaan deed dat zondag in Umag in Kroatië, waar hij in de finale de Argentijn Guido Pella in twee sets aan de kant zette: 6-2 7-6 (4).

Cecchinato was eind april van dit jaar de beste in Boedapest. De huidige nummer 27 van de wereld trok daarna de stijgende lijn door op Roland Garros, waar hij pas in de halve eindstrijd strandde.

Pella won een dag eerder in de halve finale in Umag van de Nederlander Robin Haase.