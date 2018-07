Terpstra troeft Van der Breggen af op NK

Mountainbikester Anne Terpstra heeft haar vijfde Nederlandse titel veroverd. In Apeldoorn was de 27-jarige Zierikzeese veel te sterk voor de concurrentie, van wie Anna van der Breggen tweede werd. Van der Breggen rijdt normaal gesproken haar wedstrijden op de weg en was vorige week nog tweede bij La Course, een Franse wielerwedstrijd.

Terpstra pakte de Nederlandse titel op de mountainbike ook van 2013 tot en met 2016. Vorig jaar was Anne Tauber Terpstra de baas. Tauber moest echter afzeggen voor de editie dit jaar in Apeldoorn. Een gebroken vinger weerhield haar van het verdedigen van de Nederlandse titel.

Door het ontbreken van Tauber had Terpstra geen enkele moeite om haar vijfde NK te winnen. Van der Breggen kwam vier minuten na Terpstra over de finishlijn.