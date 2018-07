Hersenvliesontsteking bij zwemmer Timmers

De Belgische zwemmer Pieter Timmers is in het ziekenhuis opgenomen met een hersenvliesontsteking. Dat maakte zijn vrouw en manager Elle De Leeuw dinsdag bekend.

Timmers won twee jaar terug tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver op de 100 meter vrije slag. ,,Momenteel ziet het ernaar uit dat het om een virale meningitis gaat. Pieter is onder observatie en in behandeling in het ziekenhuis in Antwerpen. De komende dagen staan nog enkele tests en veel rust op het programma. Hoe de dagen daarna eruit zullen zien, weten we op dit moment nog niet. We focussen nu op zijn herstel”, aldus De Leeuw.

Bij virale meningitis is het vlies rond de hersenen ontstoken.

Vrijdag beginnen in Glasgow de Europese kampioenschappen zwemmen. Timmers zou daar ook aan meedoen.