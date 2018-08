Hordeloopster Visser aast op Europees succes

Hordeloopster Nadine Visser is donderdag de blikvanger van de Nederlandse equipe op de EK atletiek in Berlijn. Ze behoort tot de kanshebsters op een medaille op de 100 meter horden. Visser komt eerst in actie in de halve finales vanaf 19.25 uur. De finale is om 21.50 uur.

Visser is meerkampster van origine, maar heeft de switch gemaakt naar de horden. Het leverde haar deze winter brons op bij de WK indoor op de 60 meter horden. Ze verbeterde in aanloop naar de titelstrijd in Berlijn het Nederlands record op de 100 horden (12,71). Het bijna dertig jaar oude record van Marjan Olyslager ging eraan.

Solomon Bockarie start als enige Nederlandse sprinter in de finale van de 200 meter. Hij wel, Churandy Martina niet. Het boegbeeld van de Nederlandse sprinttop werd uitgeschakeld in de halve finales.

Anouk Vetter begint om 10.00 uur aan de zevenkamp. Ze is de titelverdedigster op dit zware onderdeel, dat vrijdag wordt beslist.