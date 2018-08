Alle Nederlandse BMX’ers ronde verder op EK

De dertien Nederlandse BMX’ers die meedoen aan de EK hebben zich vrijdag verzekerd van een vervolg in het toernooi. Een plaats bij de beste vier in elke heat was voldoende voor een plek in de volgende ronde. Zaterdag is de finaledag op het Glasgow BMX Centre.

Joris Harmsen, Dave van der Burg en Niek Kimmann eindigden als eerste in hun heat. Justin Kimmann, Kevin van de Groenendaal, Robin Dijk en Mitchel Schotman stonden derde na drie runs. Niels Bensink eindigde in de laatste heat als vierde, precies genoeg om verder te gaan.

Bij de vrouwen haalden Laura en Merel Smulders, Judy Baauw, Ruby Huisman en Manon Veenstra eenvoudig de halve finales.