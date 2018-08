Kans op nieuw goud Vetter op zevenkamp klein

Anouk Vetter zal boven zichzelf moeten uitstijgen wil ze vrijdag haar Europese titel op de zevenkamp prolongeren. Na de eerste vier onderdelen op de EK in Berlijn heeft ze een grote achterstand van 215 punten op de Britse koploper Katarina Johnson-Thompson. Een medaille is zeker nog mogelijk voor de Arnhemse, die vijfde staat in de tussenstand en doorgaans veel punten scoort bij het verspringen en het speerwerpen, het vijfde en zesde onderdeel. De zevenkamp sluit vrijdagavond om 20.20 uur af met de 800 meter.

Dafne Schippers en Jamile Samuel komen in actie in de halve finales van de 200 meter. Het is de afstand waarop Schippers tweevoudig wereldkampioene is. Ze won in Berlijn het brons op de 100 meter en heeft aangekondigd ‘ouderwets’ hard te willen gaan op de dubbele afstand, haar favoriete nummer. ,,Alleen het goud telt”, zei ze. Samuel was dit jaar bijna net zo snel als Schippers en werd op de 100 meter vijfde. De finale van de 200 meter is zaterdagavond.