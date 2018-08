Schaatstrainer Kuiper naar Canadese bond

Geert Kuiper gaat aan de slag bij de Canadese schaatsbond. De 58-jarige Fries wordt technisch adviseur in het Noord-Amerikaanse land. Kuiper nam enkele maanden geleden afscheid van de Nederlandse schaatsbond KNSB, waarbij hij sinds 2014 als bondscoach verantwoordelijk was voor de selectie en coaching van de langebaanschaatsers op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint.

De oud-schaatser krijgt in Canada een adviserende rol. Kuiper komt te werken onder directeur Cara Thibault. ,,Ik voel me vereerd dat ik voor deze functie ben benaderd door de Canadese bond”, zegt Kuiper, die ruim twintig jaar als trainer/coach in het schaatsen werkte. Hij begeleidde onder anderen Gerard van Velde, Sven Kramer en Ireen Wüst naar olympische titels. ,,Voor mij is dit de juiste plek en de juiste tijd om mijn ervaringen te delen met een enthousiaste en talentvolle groep schaatsers en trainers.”

Kuiper gaat onder meer als mentor dienen voor de Canadese trainers en krijgt een rol bij het opstellen van selectiecriteria en trainingsprogramma’s. ,,Voor het opzetten van een programma van topniveau heb je mensen van topniveau nodig”, zegt de Canadese schaatsbaas Shawn Holman. ,,De kennis en ervaring van Geert Kuiper zullen ons helpen om onze doelen te halen bij de Spelen van Peking 2022.”

Als bondscoach vierde Kuipers de afgelopen jaren in Nederland onder meer zeven wereldtitels op de teamonderdelen. Bij de Winterspelen begin dit jaar in Pyeongchang moest Oranje op de ploegenachtervolging genoegen nemen met zilver (vrouwen) en brons (mannen). Op de massastart was de oogst twee keer brons, voor Irene Schouten en Koen Verweij.