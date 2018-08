Europees marathongoud Wit-Russin Mazoeronak

De Wit-Russin Valja Mazoeronak heeft in Berlijn de Europese titel veroverd op de marathon. De 29-jarige atlete won de wedstrijd over 42,195 kilometer over een parcours langs toeristische attracties in 2.26.22, een goede tijd gezien de warme omstandigheden.

De Française Calvin Clémence kon in haar debuutmarathon tot de laatste meters mee met de ervarin Wit-Russin, maar moest het in de eindsprint naar de Breitscheidplatz afleggen. Ze finishte als tweede in 2.26.28. De Tsjechische Eva Vrabcova-Nyvltova liep kort daarachter naar het brons in 2.26.31.

De Nederlandse troef Andrea Deelstra stapte al vroeg in de wedstrijd over 42,195 kilometer uit met een verzwikte enkel.

Mazoeronak was in het begin van de race een opvallende verschijning; ze liep met een bebloed gezicht, het gevolg van een bloedneus. Gelukkig voor haar stelpte het bloeden en kon ze door. Ze bepaalde daarna goeddeels het tempo in de race.