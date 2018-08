Kelderman tevreden na chaotische rit in Vuelta

Wilco Kelderman staat na het openingsweekend van de Ronde van Spanje op de derde plaats in het algemeen klassement. De kopman van Sunweb, die na blessureleed zijn eerste grote ronde van het jaar rijdt, was tevreden over zijn vierde plek achter winnaar Alejandro Valverde in de tweede etappe. ,,Een vierde plaats is een mooi resultaat”, zei hij. ,,Valverde gaat gewoon hard aan. Dat kun je volgen en dan hoop je dat-ie nog stilvalt. Of niet. Ik moet een gat laten, maar het gaat goed.”

Kelderman was ook blij dat hij uit de problemen was gebleven. ,,Je ziet dat het erg chaotisch is in zo’n eerste rit in lijn. De weg was op veel plekken glad, wat weer valpartijen tot gevolg had. Van ons gingen er ook drie onderuit, maar gelukkig zat ik daar niet bij. Mike Teunissen viel precies voor me, en Martijn Tusveld achter me. Ik remde gelukkig niet, anders had ik er ook bij gelegen.”

Steven Kruijswijk liet zich ook zien op de slotklim en was ondanks zijn veertiende plek in de etappe niet ontevreden. ,,Ik deed zelf een paar halve pogingen om aan te vallen, want je weet dat wanneer je met Valverde en Michal Kwiatkowski naar de streep fietst, je geen kans hebt om te winnen. Het was om mijn eigen benen te testen. Toen Valverde versnelde, merkte ik dat zijn niveau een stuk beter was dan in de Tour. Ik heb gewoon de etappe weer gebruikt om te groeien, dag per dag.”

De Nederlander van LottoNL-Jumbo moest op de streep in Caminito del Rey acht seconden toegeven op ritwinnaar Valverde. ,,Het zijn wel acht seconden, maar wetende dat ik mijn vorm verder moet verbeteren, is dit geen groot tijdverlies.”