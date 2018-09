Ackermann wint ook GP Fourmies

De Duitser Pascal Ackermann heeft zondag de GP Fourmies, een koers in Noord-Frankrijk, gewonnen. De renner van Bora-hansgrohe boekte daarmee zijn tweede zege dit weekeinde. Zaterdag was Ackermann al de snelste in de Brussels Cycling Classic toen hij de Belg Jasper Stuyven achter zich hield in een door een valpartij ontsierde massasprint.

In Fourmies was het de Fransman Arnaud Démare die Ackermann versloeg. De Nederlander Boy van Poppel finishte als zevende. Voor de 24-jarige nationale kampioen van Duitsland was het al zijn achtste overwinning van dit jaar.