Nederland struikelt in Oslo na valse start

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn directe plaatsing voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk misgelopen. De Europese kampioen ging in Oslo in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen concurrent Noorwegen met 2-1 onderuit. Oranje kon een zeer snelle achterstand van 2-0 niet meer goedmaken.

Door de eerste nederlaag van Nederland ging de eindzege in groep 3 naar de fysieke sterke thuisploeg, die daarmee het begeerde WK-ticket bemachtigde. Het team van bondscoach Sarina Wiegman moet nu via de (dubbele) play-offs deelname aan het WK zien af te dwingen. Een gelijkspel in Noorwegen was voor Nederland voldoende geweest voor directe kwalificatie.

Oranje deed in 2015 in Canada voor de eerste keer mee aan het WK. Nederland strandde destijds in de achtste finales.