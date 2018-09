Mattek-Sands en Murray winnen gemengddubbel

Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray hebben de titel in het gemengddubbelspel van de US Open veroverd. De Amerikaans-Britse combinatie was net iets sterker dan Alicja Rosolska uit Polen en de Kroaat Nikola Mektic: 2-6 6-3 11-9.

NEW YORK (ANP) - Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray hebben de titel in het gemengddubbelspel van de US Open veroverd. De Amerikaans-Britse combinatie was net iets sterker dan Alicja Rosolska uit Polen en de Kroaat Nikola Mektic: 2-6 6-3 11-9.

