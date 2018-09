Surfster De Geus na zilver zeker van Spelen

Windsurfster Lilian de Geus heeft zich bij de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Enoshima verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De regerend wereldkampioene sloot de wedstrijd af als tweede. Na haar succes op de WK in Aarhus was een plaats bij de beste zeven voldoende om aan de kwalificatie-eisen te voldoen. Dat bleek geen enkel probleem. Dankzij haar derde plaats in de medalrace schoof De Geus nog door naar zilver, achter de Chinese Chen Peina.

,,Het is gelukt! Supertof. Als het nu niet was gelukt om de selectie af te tikken was het natuurlijk ook niet een heel groot probleem geweest, maar nu kunnen we gewoon ons programma draaien zoals we dat zelf willen. En dat is wel heel belangrijk”, reageerde De Geus vanaf de plaats waar over twee jaar de olympische zeilwedstrijden worden gehouden.

Haar coach Jacco Koops was al net zo blij: ,,Dit geeft superveel vrijheid en dat is precies wat we willen. We kunnen nu gewoon ons eigen ding doen en mooie stappen maken.” Volgens de gebruikelijke procedure wordt De Geus nu door het Watersportverbond voorgedragen aan NOC*NSF voor definitieve deelname aan de Spelen. Voor Kiran Badloe is het nog lang niet zo ver, al won hij de wedstrijd in Enoshima. Hij finishte de medalrace als tweede en pakte meer dan genoeg punten voor het goud. Goede vriend en concurrent Dorian van Rijsselberghe kwam als negende over de finishlijn en sloot de wedstrijd ook af als negende.

Badloe en Van Rijsselberghe hebben een ander kwalificatietraject dat pas in het voorjaar van 2020 uitsluitsel geeft. De resultaten van drie WK’s worden dan vergeleken. Van Rijsselberghe nam een voorsprong door in augustus in Aarhus de wereldtitel te veroveren, Badloe eindigde daar als tweede.

,,Het was een mooie afsluiter vandaag”, vertelde Badloe. ,,Ik heb een goede race gevaren, goede beslissingen genomen en initiatief getoond waar het moest. Ik ben blij met de week. Het is mooi dat we kunnen laten zien dat we hier goed uit de voeten kunnen op het olympische water.”