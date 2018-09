De 28-jarige Amsterdammer liet een cortisone-injectie zetten en die had het gewenste effect. ,,Didi heeft van de specialist toestemming gekregen om weer aan de slag te gaan”, zei manager Aaron Boone. Het is de bedoeling dat Gregorius komend weekeinde al weer een wedstrijd speelt, om wat ritme op te doen voor het cruciale wildcardduel volgende week met Oakland Athletics. De winnaar daarvan plaatst zich voor de play-offs.

Honkballer Mariekson ‘Didi’ Gregorius heeft van de doktoren al weer toestemming gekregen om te gaan spelen. De korte stop van New York Yankees liep zaterdag een polsblessure op toen hij het winnende punt binnenliep in de wedstrijd tegen Baltimore Orioles (3-2). Een MRI-scan wees uit dat er een scheurtje zat in het kraakbeen van zijn rechterpols en de Yankees vreesden dat het seizoen van Gregorius daarmee wel eens voorbij zou kunnen zijn.

article

1219046

NEW YORK (ANP) - Honkballer Mariekson 'Didi' Gregorius heeft van de doktoren al weer toestemming gekregen om te gaan spelen. De korte stop van New York Yankees liep zaterdag een polsblessure op toen hij het winnende punt binnenliep in de wedstrijd tegen Baltimore Orioles (3-2). Een MRI-scan wees uit dat er een scheurtje zat in het kraakbeen van zijn rechterpols en de Yankees vreesden dat het seizoen van Gregorius daarmee wel eens voorbij zou kunnen zijn.

https://nieuws.nl/sport/20180927/snelle-rentree-honkballer-gregorius-lonkt/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/09/27095654/snelle-rentree-honkballer-gregorius-lonkt.jpg

Sport