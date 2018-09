Wel racefestival, geen Formule 1 in Miami

De plannen om de Formule 1 naar Miami te halen, zijn op de lange baan geschoven. Het bestuur van de Amerikaanse stad wilde eigenlijk nog dit jaar een akkoord bereiken met de organisatie van de koningsklasse van de autosport om een grand prix te houden in 2019 of 2020, maar de deadline is niet gehaald. Het stadsbestuur heeft een beslissing voor onbepaalde tijd voor zich uit geschoven.

Twee maanden geleden werd al duidelijk dat de Formule in 2019 zeker nog niet naar Miami zou komen. Een race in 2020 is nog steeds mogelijk, maar pas in de loop van volgend jaar zal blijken of dat gaat lukken.

Miami organiseert komende maand wel een racefestival, waar de Formule 1-teams van Red Bull en Renault demonstraties zullen geven. De Braziliaanse oud-coureur Emerson Fittipaldi stapt in de McLaren M23 waarmee hij in 1974 de wereldtitel veroverde. Het festival in Miami wordt gehouden op 20 en 21 oktober, tegelijkertijd met de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Texas. Een dergelijk festival vond ook al plaats in Londen, Shanghai, Marseille en Milaan.

,,De Amerikanen zijn gek van de Formule 1 en we willen onze sport de komende jaren aan nog meer Amerikaanse racefans laten zien”, zei commercieel directeur Sean Bratches van de F1. ,,Het succes van de Grand Prix in Austin geeft aan hoe groot de honger naar Formule 1 in dit land is.” De nieuwe eigenaar van de raceklasse, Liberty Media, wil de kalender dolgraag uitbreiden, het liefst met een grand prix in de VS. Met Miami wordt al maandenlang gepraat over een stratenrace.