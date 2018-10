Schep weg als bondscoach baanwielrenners

Wielerunie KNWU moet op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de Nederlandse baanrenners. Peter Schep vertrekt om als prestatiemanager aan de slag te gaan bij wielerploeg EF Education First – Drapac p/b Cannondale. Schep verlengde in april van dit jaar zijn contract nog tot en met de wereldkampioenschappen van 2021. Wie hem opvolgt, is nog niet duidelijk.

Schep werkte sinds 2013 voor de KNWU. Hij startte als talentcoach op de duuronderdelen op de baan. Daarna ging Schep verder als assistent-bondscoach en na de Olympische Spelen van 2016 werd hij bondscoach. Onder zijn hoede zijn er door verscheidene atleten, onder wie Wim Stroetinga, Dion Beukeboom, Jan Willem van Schip, Annemiek van Vleuten en Kirsten Wild, op mondiaal niveau medailles behaald. Wild won afgelopen februari drie wereldtitels op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. Bij de EK in Glasgow voegde ze daar afgelopen zomer titels op de scratch en omnium aan toe.

,,Hoewel ik het uitstekend naar mijn zin heb bij de KNWU en midden in een olympische cyclus zit richting de Spelen van Tokio in 2020, kan ik deze kans niet voorbij laten gaan. Ik heb het programma richting de WK in Polen helemaal uitgestippeld. De overgang naar de nieuwe coach kan heel soepel verlopen”, zegt Schep.

Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, meldt zo snel mogelijk een opvolger te willen aanstellen.