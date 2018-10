Van der Hoorn naar wielerploeg Lotto-Jumbo

Wielrenner Taco van der Hoorn heeft een plek veroverd bij Team LottoNL-Jumbo. De Nederlandse WorldTour-ploeg legt de 24-jarige renner uit Wageningen voor twee jaar vast. Hij komt over van het procontinentale team Roompot-Nederlandse Loterij. ,,We zien in Taco een goede klassieke renner en we willen hem daarin verder gaan ontwikkelen”, geeft sportdirecteur Merijn Zeeman aan.

Van der Hoorn verwacht veel van zijn overstap. ,,Je ziet renners bij Lotto-Jumbo beter worden. Ik ben er trots op dat ik daar volgend jaar deel van kan uitmaken. Ik werd op jonge leeftijd niet als groot talent gezien, maar ik blijf elk jaar goede stappen maken”, aldus de renner, die in de toekomst een rol van betekenis hoopt te spelen in de grote voorjaarsklassiekers.

Door een hersenschudding was Van der Hoorn dit seizoen zes maanden uit roulatie. Daarna won hij een rit in de BinckBank Tour en de Primus Classic. ,,De manier waarop hij is teruggekeerd na die hersenschudding bewijst dat hij uit het juiste hout is gesneden”, aldus Zeeman.