Pliskova loopt uit op Bertens

In de strijd om het achtste en laatste ticket voor de WTA Finals eind deze maand in Singapore lijkt Karolina Pliskova in China aan de winnende hand. De 26-jarige Tsjechische heeft bij het hardcourttoernooi in Tianjin de halve finales bereikt. De nummer één van de plaatsingslijst versloeg de Britse Katie Boulter in drie sets: 5-7 6-0 6-3.

Met haar plaats bij de laatste vier heeft Pliskova haar achtste plaats op de jaarranglijst ten opzichte van Bertens flink verstevigd, met kans op nog meer punten in Tianjin. In de halve finales speelt Pliskova tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Bertens werd eerder deze week in Linz al in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze kan haar groeiende achterstand alleen komende week bij het toernooi in Moskou, waarvoor ook Pliskova zich heeft aangemeld, mogelijk nog goedmaken. Bertens is al wel zeker van de negende plek op de jaarranglijst. Daarmee is ze voor de WTA Finals, waar de beste acht tennissters over 2018 aantreden, de eerste reserve.

Bertens zou in Singapore eventueel de plaats kunnen innemen van Simona Halep. De Roemeense nummer 1 van de wereld moest begin deze maand in de eerste ronde van het toernooi in Peking de strijd staken wegens een rugblessure. Uit een scan bleek dat ze last had van een hernia in een tussenwervelschijf. Na overleg met haar doktoren heeft Halep inmiddels de training hervat. Ze richt zich daarbij naar eigen zeggen vooral op de versterking van haar rug. Bij het toernooi van komende week in Moskou wil Halep zichzelf uitgebreid gaan testen.