Russell debuteert in Formule 1 bij Williams

De Britse coureur George Russell debuteert volgend seizoen in de Formule 1 bij Williams. De Engelse renstal kondigde vrijdag aan dat de twintigjarige Russell een contract heeft getekend voor de komende jaren. Russell rijdt momenteel in de Formule 2, het voorportaal van de Formule 1, en koerst in die talentenklasse af op de titel. Hij gaat de slotraces van volgende maand in Abu Dhabi in met 37 punten voorsprong op de nummer twee van de stand.

De talentvolle Brit fungeert ook als test- en reservecoureur bij het Formule 1-team van Mercedes, maar debuteert in de koningsklasse van de autosport bij Williams. Het is nog niet bekend wie het tweede stoeltje van Williams in 2019 gaat bezetten. De befaamde renstal van Sir Frank Williams en zijn dochter Claire pakte dit seizoen met de Canadees Lance Stroll en Sergei Sirotkin uit Rusland achter het stuur pas zeven punten.

,,Het is een enorme eer om voor een team met zoveel prestige en historie te gaan rijden”, zegt Russell. ,,Mijn hele leven droom ik al van de Formule 1. Het voelt onwerkelijk om daar nu zelf in te gaan rijden, tegen de coureurs die ik al jaren bewonder.”

Russell deed vorig jaar al wat ervaring op in de Formule 1. Hij mocht toen testwerk doen voor Mercedes en kwam bij een aantal grands prix in actie tijdens de vrije trainingen voor Force India. De Brit veroverde in 2014 de titel in het Britse Formule 4-kampioenschap en was vorig jaar als debutant de beste in de GP3 Series.

Met Russell erbij komt het aantal Britse coureurs in de Formule 1 op drie. Lewis Hamilton koerst dit jaar in de Mercedes af op zijn vijfde wereldtitel, Lando Norris debuteert in 2019 bij McLaren. De achttienjarige Norris rijdt nu net als Russell in de Formule 2.