Bertens vervangt Halep op WTA Finals

Tennisster Kiki Bertens kan toch meedoen aan de WTA Finals. De 26-jarige Westlandse vervangt Simona Halep, die zich vanwege aanhoudende rugklachten heeft afgemeld. De nummer 1 van de wereld besloot donderdag in overleg met haar begeleidingsteam om het lucratieve toernooi voor de beste acht tennissters van het jaar over te slaan.

Bertens fungeerde als nummer 9 van de ranglijst over 2018 als eerste reserve. Ze is de eerste Nederlandse tennisster sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1997 die meedoet aan het slottoernooi van het seizoen. Vrijdag is de loting voor de groepsfase. Het toernooi in Singapore begint maandag.