Bertens ontvangt ereprijs op tennisgala

Kiki Bertens is door de WTA verkozen tot Most Improved Player of 2018. Ze ontving die prijs in aanloop naar de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore waarvoor ze zich op de valreep wist te kwalificeren.

De 26-jarige Bertens, die de eerste Nederlandse is die de prijs voor de speelster met de meeste vooruitgang ontving, had concurrentie van Julia Görges, Daria Kasatkina, Elise Mertens, Wang Qiang en Aljaksandra Sasnovitsj.

Bertens betrad onlangs de mondiale top tien en ze won afgelopen seizoen drie WTA-toernooien: in Charleston, Cincinnati en Seoul. ,,Ze is geen gravelspecialiste meer, dat is duidelijk”, schrijft de WTA.

Vorig jaar ging de ereprijs naar de Letse Jelena Ostapenko, die daarmee beloond werd voor haar titel op Roland Garros.