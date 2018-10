Mayer en Asher-Smith Europees atleten van 2018

De Franse tienkamper Kévin Mayer en de Britse sprintster Dina Asher-Smith zijn uitgeroepen tot Europese atleten van het jaar. Mayer verbeterde in 2018 het wereldrecord op de tienkamp dat op naam stond van Ashton Eaton. Asher-Smith won drie gouden medailles op de EK atletiek afgelopen augustus in Berlijn.

Mayer kreeg in de verkiezing de voorkeur boven de Turkse wereld- en Europees kampioen op de 20 meter, Ramil Guliyev, de Noorse Europees kampioen op de 1500 meter en 5000 meter Jakob Ingebrigtsen en de Zweed Armand Duplantis, die de Europese titel op het polsstokhoogspringen veroverde.

Asher-Smith was de koningin van de EK atletiek in Berlijn. Ze veroverde goud op de 100 meter, de 200 meter en de 4×100 meter estafette met Groot-Brittannië. In de verkiezing kreeg ze de voorkeur boven de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam, die naast de olympische en wereldtitel ook de Europese titel opeiste en de Griekse polsstokhoogspringster Ekaterina Stefanidi.