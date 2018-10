Turnsters ‘supertevreden’ na kwalificaties WK

Mede dankzij een routinier (Sanne Wevers) die ijzersterk voor de dag kwam en een debutante (Naomi Visser) die zomaar de allroundfinale kan halen, keek bondscoach Gerben Wiersma met een goed gevoel terug op de kwalificaties bij de WK turnen in Qatar. Het teamresultaat (159,029) maakte Wiersma ,,supertrots en tevreden”. Hij zag kansen op een top 12-notering voor de ploeg, die al had gepiekt op de EK in Glasgow (derde) en bovendien zonder belangrijke krachten als Céline van Gerner en Eythora Thorsdottir aantrad.

Wevers, de regerend olympisch en Europees kampioene op de balk, kwam op haar favoriete toestel tot een score van 14,033, waar daarvoor nog niemand ook maar in de buurt was gekomen. Visser, de zeventienjarige WK-debutante mag met 52,832 hopen op een plaats bij de beste 24 voor de allroundfinale. Zondagavond, als alle landen zijn geweest, wordt dat duidelijk. Belangrijker vond Wiersma dat zijn team geen fouten meenam in de eindscore. Tisha Volleman miste een score op sprong omdat ze op handen en knieën landde. Dat is haar beste toestel nota bene. Visser, Kirsten Polderman, eveneens debuterend op een WK, en Vera van Pol hadden al degelijke scores neergezet.

Op balk kwam de druk na een val van Van Pol bij Wevers te liggen maar de ervaren specialiste liet zich niet van de wijs brengen. Ook al was het ,,de eerste grote teamwedstrijd” sinds de Spelen van Rio waarmee ze aangaf dat een WK nog wel even iets anders is dan een Europese titelstrijd. Wevers was wat verbaasd over haar score die veel hoger was dan in de kwalificaties in Glasgow (13,366). ,,Het is elke keer weer afwachten. Nu hadden we vooraf gehoord dat de jury heel streng zou zijn op de E-score (uitvoering). Daarom heb ik ook niet te veel risico genomen.” Met een voor Wevers bescheiden D-score (de moeilijkheidsgraad) van 5,4 kwam ze net boven de 14 punten.

Ook Visser was ,,supertevreden”. Bij het binnenwandelen van de matig gevulde Aspire Dome was het nog even slikken. ,,Maar ik heb goed de focus kunnen houden. Benieuwd of het genoeg is.” Volleman maakte haar misser op sprong goed door op vloer haar eigen C-element de boeken in te turnen. Een gesprongen pirouette met het been horizontaal en toch iets gebogen heet voortaan de Volleman. Het hielp Nederland ook nog voorbij België.