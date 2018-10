Hamilton: vijfde titel voelt onwerkelijk

Lewis Hamilton behaalde zondag zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 en evenals vorig jaar deed hij dat in de derde race voor het einde van het seizoen, in de Grote Prijs van Mexico. Ongeveer 130.000 toeschouwers waren getuige en zagen dat de coureur van Mercedes vierde werd in de door Max Verstappen gewonnen race. Die klassering volstond om de titel veilig te stellen. Zijn laatste concurrent, Sebastian Vettel van Ferrari, kan hem niet meer achterhalen.

,,Het is onwerkelijk. In geen miljoen jaar heb ik ooit gedacht dat ik hier als vijfvoudig wereldkampioen zou staan”, zei de 33-jarige Brit, die nadrukkelijk de Argentijn Juan Manuel Fangio noemde. Die wist in de jaren vijftig van de vorige eeuw ook vijf keer wereldkampioen te worden. ,,Om dit af te maken en in een adem met Fangio te worden genoemd, die ook won in een Mercedes, is een ongelooflijk gevoel.”

Hamilton wilde de race op Autódromo Hermanos Rodriguez snel vergeten. ,,Het was een vreselijke race. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het was een grote worsteling met de auto. Maar een titel win je niet in één race. Het is het resultaat van keihard werken in iedere race.”