Verstappen: ik was heel vastberaden

Max Verstappen was meer dan ooit gebrand op de zege in de Grote Prijs van Mexico. De Limburger was in de aanloop naar de race steeds veruit de snelste geweest in de trainingen, maar hij miste tot zijn grote teleurstelling in de kwalificatierace de poleposition, omdat teamgenoot Daniel Ricciardo iets sneller was. ,,Daar baalde ik van. Ik was heel vastberaden om de race te winnen”, zei hij direct na zijn vijfde overwinning in een Formule 1-race.

Hij stapte zaterdag boos uit zijn bolide omdat die naar eigen zeggen allerlei haperingen vertoonde. Die voorkwamen dat hij de jongste coureur ooit met een poleposition werd. Dat record had hij graag toegevoegd aan zijn rij unieke prestaties. ,,Ik heb er slecht van geslapen, zo boos was ik”, zei hij.

Verstappen wist vanaf de tweede startplek op te rukken naar de koppositie door Ricciardo in te halen en Lewis Hamilton (Mercedes) in de bocht voor te blijven. ,,De start was belangrijk en die ging goed, daar was ik tevreden over. Verder kon ik heel goed de banden onder controle houden. Ik heb de hele race geen druk gevoeld van coureurs achter me”, jubelde de 21-jarige coureur van Red Bull, die eerst het Wilhelmus aanhoorde op het podium, vervolgens van de champagne genoot en daarna met deejay Armin van Buuren de duizenden Mexicaanse fans aanspoorde tot een feestje.

Red Bull had zelfs één en twee kunnen worden, als niet in de slotfase de motor in de bolide van teamgenoot Ricciardo er de brui aan gaf. ,,Het was jammer dat Daniel uitviel. Ik was daardoor toch wat nerveus, want ik wilde natuurlijk niet dat ook mij dat zou overkomen. Ik vroeg de teamleiding het vermogen van mijn motor wat te verminderen. Dat hebben we gedaan uit voorzorg. Ik ben heel blij met deze overwinning, want dit circuit was absoluut onze beste kans. De laatste twee races zal het weer een stuk moeilijker worden om te winnen.”