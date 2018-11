Verstappen tempert verwachtingen in Brazilië

Max Verstappen acht de kans niet zo groot dat hij in de Grote Prijs van Brazilië voor de zege kan strijden. ,,Tenzij er gekke dingen gebeuren, worden wij hier vijfde of zesde”, zegt de 21-jarige Limburger tegen Verstappen.nl. ,,Winnen zit er normaal gesproken niet in hier.”

De Red Bull-coureur schreef de GP van Mexico twee weken geleden op zijn naam en was een week eerder ook al sterk in Austin. Het circuit van Interlagos ligt zijn Red Bull echter minder goed. ,,Er zijn hier niet genoeg bochten om ons verlies op de rechte stukken goed te maken. Dat kon je vorig jaar ook al zien hier. We hebben simpelweg niet voldoende vermogen. Het gaat hier veel volle bak en het loopt ook nog omhoog, wat ons nog meer pijn gaat doen.

Verstappen liet twee dagen geleden nog weten dat alles mogelijk is. Twee jaar geleden maakte hij indruk in Brazilië door op een kletsnatte baan naar de derde plaats te rijden. ,,Misschien moet ik maar een regendansje doen, want ik denk dat het zondag droog zal zijn. Je moet realistisch zijn, dit is niet ons circuit.”