Badmintonner Arends weer onder het mes

Badmintonner Jacco Arends is voorlopig uitgeschakeld. Hij ondergaat vrijdag een operatie aan zijn rechterknie. Daarin is een scheur in de meniscus vastgesteld. De hersteltijd is naar verwachting tien tot twaalf weken.

Arends raakte afgelopen zondag geblesseerd tijdens de finale in het gemengd dubbel van het Schots Open. Hij trachtte nog even verder te spelen, maar moest de strijd met Selena Piek toch opgeven.

,,Twee jaar geleden werd ik geopereerd voor exact hetzelfde probleem aan mijn linkerknie. Ik snap totaal niet waarom dit nu weer gebeurt”, liet Arends weten. ,,Naar mijn gevoel maakte ik geen rare beweging. Maar ik blijf positief en ben dankbaar dat ik op tijd fit lijk voor het olympische kwalificatiejaar.”