Magnus Carlsen heeft ook de tweede partij van de tiebreak om de wereldtitel in de tweekamp met de Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana gewonnen. De toegift wordt woensdag afgewerkt in een zogenoemde best-of-four. Dat betekent dat Carlsen nu nog één overwinning nodig heeft.

De reguliere tweekamp eindigde maandag onbeslist, 6-6. Alle twaalf partijen eindigden in remise. Elke speler krijgt nu in de tiebreak in het begin 25 minuten bedenktijd en na elke zet komen er 10 seconden bij.