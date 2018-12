Schmidhofer weer de snelste in Lake Louise

Nicole Schmidhofer is tot dusver de verrassing van het skiseizoen. De Oostenrijkse won ook de tweede afdaling om de wereldbeker in het Canadese Lake Louise. De 29-jarige Schmidhofer was een dikke vier tienden van een seconde sneller beneden dan haar landgenote Cornelia Hütter. De Zwitserse Michelle Gisin gleed naar de derde plaats.

Schmidhofer, al heel wat jaren actief in het wereldbekercircuit, boekte vrijdag haar allereerste wereldbekerzege op dezelfde piste. Ze kende voorheen alleen succes op de WK van 2017 in Sankt Moritz, toen ze ook vrij onverwachts de wereldtitel veroverde op de super-G.