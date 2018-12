Mauresmo verkiest Pouille boven Daviscupteam

Amélie Mauresmo gaat toch niet aan de slag als coach van de Franse Daviscupploeg. De voormalig nummer één van de wereld bij de vrouwen bereikte eind juni een akkoord met de Franse tennisbond, maar ze ziet nu toch van die overeenkomst af. Mauresmo kiest voor een avontuur als coach van Lucas Pouille, de huidige nummer 32 op de werelranglijst voor mannen.

Mauresmo, die tussen 2012 en 2016 al de leiding over Franse vrouwenploeg in de Fed Cup had, zou de eerste vrouw zijn geweest die de Franse mannen gaat coachen. Tot dit jaar stond de Franse formatie onder leiding van Yannick Noah, die zijn tennissers eind vorige maand de finale van de Daviscup van Kroatië zag verliezen.

De 39-jarige Mauresmo was tussen 2014 en 2016 coach van de Schotse wereldtopper Andy Murray.

Wie nu als coach van de Franse Daviscupploeg aan de slag gaat, is nog niet bekend.