Abbingh: wedstrijd tegen Noren snel vergeten

De Nederlandse handbalsters begonnen op het EK met veel vertrouwen aan de wedstrijd tegen Noorwegen, maar werden in Nancy toch weer afgetroefd.

,,Ik had het gevoel dat het dit keer toch wel anders zou liggen”, zei Lois Abbingh na afloop tegen Ziggo Sport. ,,Maar Noorwegen was vanaf het eerste begin superscherp. Ieder foutje van ons werd afgestraft. Op een gegeven moment was het wel duidelijk dat Noorwegen dit niet meer uit handen zou geven. Het punt pakken zou ons in deze wedstrijd niet lukken. We zijn ons daarna toch meer gaan richten op morgen.”

Abbingh bleef tijdens het duel wat vaker aan de kant met het oog op het beslissende duel met Duitsland. Oranje moet de wedstrijd tegen Noorwegen volgens haar zo snel mogelijk vergeten. ,,Dit doet natuurlijk wel even pijn, maar de knop moet nu om en woensdag moeten we er weer staan. Dan is alles weer mogelijk.”