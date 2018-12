Brons voor Heemskerk op 200 meter vrije slag

Femke Heemskerk heeft bij de WK zwemmen kortebaan in het Chinese Hangzhou brons veroverd op de 200 meter vrije slag. De 31-jarige zwemster moest in de finale de Australische Ariarne Titmus en de Amerikaanse Mallory Comerford voor laten gaan.

Titmus tikte aan in 1.51,38 en was bijna een seconde sneller dan Heemskerk die tot 1.52,36 kwam. Comerford zat daartussen met een tijd van 1.51,81.

Heemskerk was bij afwezigheid van Sarah Sjöström, Katie Ledecky en Katinka Hosszú een van de favorieten na goede optredens in de wereldbeker. Ze begon ook sterk en lag halverwege aan de leiding. Vervolgens kwam Comerford opzetten en in de laatste twee banen kwam Titmus langszij. De Australische zette met 1.51,38 de beste tijd van het jaar neer.

,,Dit was een heel sterk veld, ik ben er echt heel blij mee”, reageerde Heemskerk bij de NOS op haar bronzen plak. ,,Ik ging op dezelfde manier van start als in Tokio, toen ik de wereldbeker won. Maar deze race is echt zwaarder dan een wereldbeker.”

Na een succesvol EK langebaan van afgelopen zomer, waar ze vier zilveren medailles veroverde, besloot Heemskerk om haar zwemcarrière voort te zetten tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020.