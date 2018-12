Handbalster Groot terug bij Oranje

Of handbalster Nycke Groot ook daadwerkelijk in actie komt tegen Noorwegen, is nog even afwachten. Feit is dat ze op de startlijst staat en zich met het Nederlands team in de warming-up voorbereidt op de topper in de hoofdronde van het EK in Frankrijk.

De aanvoerster van Oranje viel zondag in het duel met Roemeniƫ uit na een harde botsing met ploeggenote Debbie Bont. Een aanval van migraine was het gevolg. De medische begeleiding vreesde ook voor een hersenschudding en doorliep met haar een protocol om dat vast te stellen, maar met de uitkomst kwam de teamleiding niet naar buiten.

Bondscoach Helle Thomsen liet doorschemeren dat ze Noorwegen zo lang mogelijk in het ongewisse wilde laten over het al dan niet meespelen van Groot, alom beschouwd als een van de beste speelsters ter wereld. Titelverdediger Noorwegen won de laatste jaren steeds van Nederland in de eindfase van de grote toernooien.