Handbalster Visser: niet onze dag

Maura Visser had zich meer voorgesteld van de kraker tegen Noorwegen op het EK handbal in Frankrijk, maar dat Oranje zo hard onderuit ging kwam hard aan. ,,Het was niet onze dag. Onze aanval liep totaal niet en zij waren heel goed in de snelle tegenaanval. We gaven de doelpunten wel heel makkelijk weg’’, erkende de routinier van Oranje, die het in de defensie ook niet lukte de ontketende Noorse ploeg af te stoppen.

,,We kwam zo dik achter te staan, dat al snel het besef kwam dat we ons maar beter konden richten op de volgende wedstrijd, woensdag tegen Duitsland. Daar gaat het om. Dat wordt vast een mooi potje.”

Nederland heeft nog alle kans om zich te plaatsen voor de halve finales. Een punt tegen Duitsland volstaat. ,,Dit was niet goed, maar we moeten niet doen alsof alles slecht is”, hield Visser de moed erin.