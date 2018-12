Handbalsters weer afgetroefd door Noorwegen

Noorwegen lijkt een onneembare vesting voor de Nederlandse handbalsters. De ijzersterke Scandinavische ploeg won op het EK in Frankrijk afgetekend met 29-16 en was daarmee voor de vijfde keer op rij te sterk voor Oranje op een groot toernooi.

Het was na vier overwinningen pas de eerste nederlaag voor de Nederlandse vrouwen op dit EK en de ploeg houdt dan ook zicht op de halve finales. De krachtmeting woensdag met Duitsland in het Palais des Sports in Nancy is beslissend.

Nederland versus Noorwegen was op zijn minst een beladen duel in de hoofdronde van het EK. De wedstrijd was een herhaling van de finale van het vorige EK in Zweden, toen Noorwegen de Nederlandse ploeg met het zilver achterliet. Zoals dat ook gebeurde op het WK van 2015. Noorwegen hield verder Nederland van het brons op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en liet Oranje kansloos in de halve finales van het WK een jaar geleden in Duitsland.

Oranje had in Frankrijk vooraf nog hoop, omdat Noorwegen dit EK wisselvallig speelde; de zevenvoudig Europees kampioen had in de groepsfase zelfs twee keer verloren. Oranje daarentegen blaakte van het zelfvertrouwen door vier zeges op rij. Zelfs zonder Nycke Groot, die vroeg in de wedstrijd tegen Roemeniƫ uitviel door een klap op haar achterhoofd, wist de ploeg van Thomsen te overtuigen.

Groot deed tegen Noorwegen weer mee, al hield de teamleiding dat lang verborgen om de aartsrivaal zand in de ogen te strooien. Maar het schimmige spel had weinig effect. Noorwegen bleek totaal geen offday te hebben en zette vanaf de eerste minuut de Nederlandse ploeg klem. Met snel spel omzeilde het Scandinavische team met gemak de dekking van Oranje, dat totaal niet zichzelf was en zeer moeizaam tot scoren kwam.

Bij rust stond de ploeg al met 15-7 achter en begreep bondscoach Thomsen al dat het een verloren strijd was. Ze gaf de dragende speelsters als Groot, Lois Abbingh en Estavana Polman veel rust. De wisselspeelsters waren van goede wil, maar tegen de razendsnelle uitbraken van de Noorse ploeg was dit Oranje niet bestand. De nederlaag was pijnlijk, maar niet rampzalig voor het toernooi.