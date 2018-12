Heemskerk met vierde tijd naar WK-finale

Op de eerste dag van de WK zwemmen kortebaan in China heeft Femke Heemskerk zich als vierde geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze tikte in haar serie aan in 1.54,16. De Amerikaanse Mallory Comerford was in de kwalificatie de snelste met een tijd van 1.52,52. De finale in Hangzhou is later op dinsdag.

Op de 4×100 meter vrije slag estafette bereikte de Nederlandse ploeg overtuigend de finale. Alleen de favoriete formatie van de Verenigde Staten was sneller (3.29,52). Busch (53,25), Maaike de Waard (53,35), Valerie van Roon (53,61) en Ranomi Kromowidjojo (52,46) kwamen uit op 3.32,67. Nederland zal in de finale, met Heemskerk, vooral moeten afrekenen met Rusland (3.33,33), China (3.33,42) en Japan (3.33,99).

Kim Busch plaatste zich met de nodige moeite voor de laatste zestien op de 50 meter schoolslag. In het sterke deelnemersveld zwom ze met 30,58 de vijftiende tijd, net voldoende voor een plek in de halve finales.

Arno Kamminga haalde op de 100 meter schoolslag de halve eindstrijd met een tijd van 57,41, goed voor de tiende tijd.