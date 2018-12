Hockeyers op WK moeiteloos langs Canada

De Nederlandse hockeyers hebben zich bij het WK in India geplaatst voor de kwartfinale. De ploeg van bondscoach Max Caldas versloeg Canada met 5-0 en kan zich gaan opmaken voor de wedstrijd tegen gastland India donderdag.

Van Canada, waar Floris van Son meespeelde, had Oranje in Bhubaneswar aanvallend niet veel te duchten. Lars Balk, Robbert Kemperman, Thijs van Dam (2) en Thierry Brinkman scoorden voor Nederland. Een tegenvaller voor bondscoach Caldas was dat Sander de Wijn met een enkelblessure uitviel en van het veld moest worden gedragen.

De hockeyers kwamen in het tweede kwart op voorsprong via Balk, die een pass vanaf rechts binnentipte. Kort daarop verlengde Kemperman een schot van Van Dam: 2-0. Oranje kreeg nog enkele goede kansen die ze niet wisten te benutten. Bovendien stopte de Canadese goalie David Carter een strafbal van Jeroen Hertzberger.

In het derde kwart zorgde Van Dam van dichtbij voor het derde doelpunt. Brinkman maakte met een intikker de 4-0 na een solo van Kemperman die twee Canadese verdedigers voorbij slalomde. Een goal van Valentin Verga in het laatste kwart werd na beoordeling van de videoscheidsrechter afgekeurd. Van Dam zorgde met een hard schot alsnog voor de 5-0.

Eerder op de dag versloeg Belgiƫ Pakistan met dezelfde cijfers en plaatste zich daarmee ook voor de kwartfinale, waarin het Duitsland treft.