Honkballer Van Mil aan beterende hand

Honkballer Loek van Mil is in het ziekenhuis van Canberra aan de beterende hand. Artsen hebben hem stabiel verklaard. De werper van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits liep zaterdag ernstig hoofdletsel op bij een incident dat volgens zijn club niets met honkbal te maken heeft.

Volgens de Nederlandse honkbalbond zijn de interne bloedingen gestopt en hebben de artsen bevestigd dat er geen operatie nodig is. ,,Het gaat elke dag iets beter met Loek en de artsen verwachten dat hij snel het ziekenhuis mag verlaten als deze ontwikkelingen zich voortzetten”, liet de KNBSB weten. ,,Hij kan inmiddels weer rechtop zitten, praten, lachen en zelfs weer wat grappen maken.”

Van Mil was in Canberra om met Brisbane Bandits tegen Canberra Cavalry te spelen. De 34-jarige Brabander staat onder contract bij de Nederlandse topclub Neptunus. De 2,16 meter lange pitcher speelde eerder in de Verenigde Staten en Japan. Hij pakte twee jaar geleden met Oranje de Europese titel en is op de grote toernooien een vaste waarde in de Nederlandse selectie.