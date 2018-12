Kamminga naar finale 100 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft zich bij de WK zwemmen kortebaan in China geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. De 23-jarige zwemmer tikte aan in een tijd van 57,09 en dat was goed voor de vierde plaats in zijn serie en de achtste plaats in totaal.

Kim Busch slaagde er niet in zich te plaatsen voor de eindstrijd op de 50 meter schoolslag. Ze was in haar halve finale met 30,79 iets langzamer dan in de ochtend en kwam tot de zestiende tijd.

De Japanner Daiya Seto zwom op de 200 meter vlinderslag met 1.48,24 een wereldrecord. De Japanner was heel hard van start gegaan en zag de Zuid-Afrikaan Chad le Clos in de laatste 50 meter heel hard terugkomen. Uiteindelijk bleef Seto hem 0,08 seconde voor en pakte de wereldtitel. De Hongaarse Katinka HosszĂș veroverde het goud op de 400 meter wisselslag.