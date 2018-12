Phoenix Suns volledig van slag in NBA

Phoenix Suns is in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA volledig van slag. De ploeg uit Arizona verloor voor eigen publiek ook van Los Angeles Clippers: 119-123 na verlenging. Voor de thuisclub was het de negende nederlaag op rij. Danilo Gallinari was met 25 punten de beste schutter bij de bezoekers.

De Suns moesten het opnieuw stellen zonder clubtopscorer Devin Booker, tot dusver goed voor 23,5 punten per wedstrijd. Hij bleef voor de vierde keer op rij aan de kant wegens een hamstringblessure.

Onder leiding van gangmaker LeBron James behaalde Los Angeles Lakers tegen Miami Heat de zesde overwinning in zeven wedstrijden: 108-105. Kyle Kuzma was deze keer de topschutter van de Lakers met 33 punten. James was goed voor 28 punten, 9 rebounds en 12 assists.

Dwyane Wade, die na dit seizoen afscheid neemt van de NBA, kwam bij Miami Heat laat op gang. Pas vijf minuten voor het einde van het derde kwart kwam hij voor de eerste keer tot scoren. Wade eindigde op 15 punten en 10 assists. Hij miste liefst zeven schoten voor een driepunter.