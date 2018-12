Thomsen spaarde met opzet speelsters

Als keepster Katrine Lunde in vorm is en bijna alle ballen tegenhoudt, dan kan geen ploeg winnen van Noorwegen. ,,Dan is het de beste handbalploeg van de wereld met hun snelle uitbraken’’, zei bondscoach Helle Thomsen van de Nederlandse handbalsters gelaten na de afstraffing van 29-16 op het EK in Frankrijk. ,,Noorwegen had volledige controle en wij misten te veel kansen.’’

Thomsen zag in de rust al dat een nieuwe nederlaag tegen Noorwegen onafwendbaar was en spaarde veel van haar speelsters in de tweede helft. Ook aanvoerster Nycke Groot, van wie lang onduidelijk was of ze kon spelen na de zware klap op haar achterhoofd in de vorige wedstrijd tegen Roemenië. ,,Ze was fit, maar ik wisselde veel spelers met het oog op de wedstrijd tegen Duitsland. Die is al over minder dan 22 uur, dat is echt gekkenwerk. Dus alle speelsters hebben hun rust hard nodig.’’

De wedstrijd tegen de Duitsers in Nancy is de laatste in de hoofdronde. Oranje heeft aan een gelijkspel genoeg om de halve finales te halen.