Australië mogelijke tegenstander Oranje

Indien de Nederlandse hockeyers bij het WK in India donderdag winnen van het gastland, is Australië de volgende tegenstander. De titelverdediger en nummer één van de wereld was in de kwartfinale met 3-0 te sterk voor Frankrijk, de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee. Australië heeft tot dusver alle vier WK-duels gewonnen, met een doelsaldo van 19-1.

Olympisch kampioen Argentinië strandde in Bhubaneswar al in de kwartfinale. Engeland versloeg de Zuid-Amerikaanse ploeg met 3-2. De Britse formatie speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Duitsland en België.

De halve finales staan zaterdag op het WK-programma.