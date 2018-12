Handbalsters solide door naar halve finales

De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK in Frankrijk. Een onverwacht redelijk makkelijke zege van 27-21 op Duitsland in de cruciale wedstrijd uit de hoofdronde in Nancy leverde de benodigde punten op voor de reis naar Parijs. Daar vindt vanaf vrijdag de strijd om de medailles plaats.

Oranje zette een ‘traditie’ voort door voor de vijfde keer op rij de laatste vier te halen van een groot toernooi. Het begon op het WK van 2015 (zilver) en kreeg een vervolg op achtereenvolgens de Olympische Spelen van 2016 (vierde), het EK van 2016 (zilver) en het WK van 2017 (brons).

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen speelde tegen Duitsland de pijn weg van de afstraffing door Noorwegen een dag eerder (16-29). Die nederlaag was hard aangekomen, maar moest wel snel worden verwerkt in het volle besef dat de halve finales nog altijd binnen bereik waren.

Thomsen beklaagde zich na Noorwegen vooral over de korte hersteltijd voor haar ploeg. Oranje moest 22 uur later alweer aan de bak, terwijl Duitsland drie dagen rust had genoten.

In de wedstrijd was van een futloze ploeg niets te merken. Oranje wilde natuurlijk ook het weerzien met voormalig bondscoach Henk Groener beklinken met een een overwinning op diens nieuwe werkgever Duitsland.

Oranje had geen groots spel nodig tegen Duitsland. Met Estavana Polman en Kelly Dulfer als aanjagers bouwde Oranje aan een gedegen voorsprong. Het slordig spelende Duitsland zakte steeds verder weg en was machteloos. Cirkelspeelster Dulfer werd na afloop uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd.

Frankrijk is vrijdag tegenstander in de halve finales.