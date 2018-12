Hassan onderscheiden op atletiekgala

Sifan Hassan is op het atletiekgala in Utrecht uitgeroepen tot atleet van het jaar. De 25-jarige atlete veroverde op de EK atletiek in Berlijn goud op de de 5000 meter en zilver en brons op de WK indoor op respectievelijk de 3000 en 1500 meter.

Hassan kreeg de voorkeur boven Lisanne de Witte, Dafne Schippers en Nadine Visser. ,,Ze was de enige Nederlandse atlete die zowel op de WK indoor als de EK outdoor in de prijzen viel”, zei juryvoorzitter Kamiel Maase. ,,Sifan heeft gegrossierd in relevante prestaties. Alleen zij claimde de Europese titel in Berlijn, in een vloeiende stijl, overtuigend, dominant en compromisloos.”

Marlène van Gansewinkel werd uitgeroepen tot para-atleet van 2018. Ze won op de EK atletiek goud op de 100 en 200 meter en pakte zilver bij het verspringen. ,,Marlène heeft de prestatiegrenzen van de para-atletiek verlegd”, meldde het juryrapport. ,,Met twee keer goud en één keer zilver op de EK, waarbij de twee gouden medailles tegelijkertijd een wereldrecord opleverden, bewijst dit de enorme klasse van deze atlete.”