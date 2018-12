Heemskerk trots op vijftigste medaille

De zilveren medaille die het Nederlandse gemengd estafetteteam veroverde bij de WK kortebaan op de 4×50 meter vrije slag is een bijzondere voor slotzwemster Femke Heemskerk. Het is de vijftigste medaille in haar zwemloopbaan. ,,Ik ben trots op de twee medailles van vandaag, vooral nummer vijftig is speciaal”, zei Heemskerk, die in het Chinese Hangzhou tot nu toe bij alle Nederlandse medailles (vier stuks) betrokken was.

,,Het was een uitdagende tweede dag en ik ben blij hoe het gegaan is. Ik heb vooral een droge huid van het water in en water uit gaan”, vertelde Heemskerk die eerder op woensdag brons veroverde met de Nederlandse estafettezwemsters op de 4×50 meter wisselslag.

Na twee dagen zwemmen staat de teller voor Nederland op vier WK-medailles, twee keer zilver en tweemaal brons. Heemskerk en Kromowidjojo waren dinsdag ook onderdeel van het WK-zilver op de 4×100 meter vrije slag. Heemskerk begon met de medailleoogst in Hangzhou: brons op de 200 meter vrije slag.

De vijfde Nederlandse medaille – en mogelijk 51e van Heemskerk – kan heel goed een gouden plak worden. Woensdag plaatste Heemskerk zich – tussen de estafettes in – als snelste voor de finale op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag. Die eindstrijd waarin Kromowidjojo haar grote concurrent is, staat donderdag op het programma.