Housheer vervangt Malestein bij handbalsters

Bondscoach Helle Thomsen van het Nederlands vrouwenhandbalteam past een wijziging in haar selectie toe op het EK in Frankrijk. Ze haalt de 19-jarige Dione Housheer erbij. De talentvolle opbouwspeelster was al aanwezig op de eindronde, maar zat tot nog toe alle duels op de tribune.

De komst van Housheer gaat ten koste van Angela Malestein. De hoekspeelster, die in de tot nog toe gespeelde duels weinig speelminuten kreeg en niet haar beste vorm toonde, wordt nu verwezen naar de tribune. ,,Dione Housheer vervangt Angela Malestein, omdat zij zowel op de hoek als in de opbouw ingezet kan worden”, legt Thomsen uit.

Housheer kan woensdagavond in Nancy haar eerste speelminuten maken voor Oranje in het duel met Duitsland. Een gelijkspel volstaat voor een plek in de halve finales, die in Parijs worden afgewerkt.