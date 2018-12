Kamminga zevende op 100 meter schoolslag

Arno Kamminga is bij de WK zwemmen kortebaan in China zevende geworden op de 100 meter schoolslag. De in Katwijk geboren zwemmer tikte aan na 57,10 seconde. De wereldtitel ging naar de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh, die 56,01 klokte. Van der Burgh, die naast de baan van Kamminga zwom, verraste de concurrentie en werd wederom wereldkampioen na zijn zege in 2010.

Kamminga was een honderdste sneller in de halve finale en zwom dit seizoen nog niet sneller dan hij deed in Hangzhou.

De deelname van Kamminga in de finale was al een bonus voor de Nederlandse schoolslagspecialist. Zijn zevende plaats was de beste prestatie van Kamminga op een WK. De 23-jarige zwemmer, die debuteert op de WK kortebaan, was vorig jaar bij de WK langebaan in Boedapest dertiende op de 100 meter schoolslag.

Kamminga komt ook nog op de dubbele afstand in actie. De 200 meter schoolslag staat donderdag op het programma in Hangzhou. De 50 meter wacht in het weekend.