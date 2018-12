McLaren voegt zich bij wielerploeg Bahrain

Wielerploeg Team Bahrain-Merida gaat hulp krijgen van McLaren. Het Britse bedrijf, waarvan de eigenaren ook uit Bahrein komen, wordt voor 50 procent partner. De afdeling McLaren Applied Technologies gaat de Bahreinse ploeg uit de UCI WorldTour helpen op het gebied van ,,technologie, het menselijke prestatieniveau en marketing”, meldt McLaren, dat in de Formule 1 al een eigen renstal heeft.

Door de investering van McLaren zou het budget van Bahrain-Merida flink omhoog gaan voor komend seizoen. Naar verluidt gaat de wielerploeg dan vanaf 2020 verder onder de naam Bahrain-McLaren. De equipe, ontstaan in 2016, heeft met de Italiaan Vincenzo Nibali al een renner in huis die alle grote ronden op zijn naam schreef. De Nederlander Tristan Hoffman is een van de ploegleiders.

,,We willen de beste wielerploeg van de wereld worden en een voorbeeld voor anderen”, zei eigenaar sjeik Nasser bin Hamad.