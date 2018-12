Nibali kiest voor Giro én Tour

Vincenzo Nibali rijdt in 2019 zowel de Giro d’Italia als de Tour de France. Net als in 2016 rijdt de coureur van Bahrain-Merida de Italiaans-Franse dubbel. ,,Ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga ze weer allebei rijden. Het winnen van de Giro is het grote doel voor komend seizoen”, zei de 34-jarige Italiaan woensdag in het Kroatische Hvar bij de perspresentatie van Bahrain-Merida.

De wielerploeg van de ‘haai van Messina’ brandt van ambitie en kondigde eerder op woensdag aan dat het McLaren als partner heeft gestrikt. Met Nibali heeft de equipe uit de WorldTour een renner in huis die alle grote ronden won.

In 2016 (toen hij Giro en de Tour reed) schreef hij de Ronde van Italië op zijn naam. Dat deed hij ook in 2013. In Frankrijk was hij in 2014 de beste. De Ronde van Spanje won Nibali in 2010.

Vorig jaar sloeg Nibali de ronde in eigen land over en reed hij de Tour en de Vuelta, waarin hij geen resultaten kon boeken. ,,Het parcours van de Giro en Tour bevallen mij. Daarom heb ik nu voor deze dubbel gekozen”, aldus Nibali.